В Молодечно специалисты областного МЧС показали журналистам свои возможности

Новости Беларуси. В одной связке. В Молодечно специалисты областного МЧС и представители СМИ отрабатывали опыт совместной работы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Первые – показывали свои возможности и способности, а вторые оценивали, как правильно и грамотно подать информацию.

Спасатели продемонстрировали журналистам «боевую» технику, а также профессиональные навыки и умения. Было интересно.

Тем более, что каждый желающий мог попробовать себя в роли сотрудника МЧС.