В Молодечно специалисты областного МЧС показали журналистам свои возможности

Новости Беларуси. В одной связке. В Молодечно специалисты областного МЧС и представители СМИ отрабатывали опыт совместной работы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В одной связке. В Молодечно специалисты областного МЧС и представители СМИ отрабатывали опыт совместной работы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Первые – показывали свои возможности и способности, а вторые оценивали, как правильно и грамотно подать информацию.
Спасатели продемонстрировали журналистам «боевую» технику,
а также профессиональные навыки и умения. Было интересно.
Тем более, что каждый желающий мог попробовать себя в роли сотрудника МЧС.
Примерить форму, спуститься с высоты на альпинистские снаряжения, взять в руки огнетушитель.
А завершилось мероприятие «удовольствиями» – лучших журналистов отметили грамотами областного управления МЧС. Благодарности удостоился и коллектив авторов программы «Минщина».