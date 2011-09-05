В Молодечно проходят последние приготовления к «Дожинкам-2011»

Ирина Шарак, мастер соломоплетения:
Есть заказчики, которые просят оформить только колосками разных злаков. Некоторые хотят, чтобы присутствовал какой-то определенный цвет.
В день можно сделать 5-6 снопиков.
Таких дней у Ирины осталось не больше 20. На вопрос «Сколько заказов?» разводит руками. Солома на «Дожинках» – материал особенный. Без нее ни одно подворье не обходится.
При этом, главную художественную интригу праздника, огромный венок (тоже, кстати, дело рук местных ремесленников), пока держат в секрете.
Ирина Личко, ведущий инженер-технолог фабрики художественных изделий Молодечно:
Он уже переработанный. Мы его просто очесываем и формуем сувенир. Потом работники наклеивают народную тесьму, делают головные уборы, прически.
Легким движением двух десятков женских рук лен превращается в куклу, а кукла – главный сувенир праздника.
Чтобы никого не обидеть, каждую из них одели в традиционные наряды своего региона. Шесть красавиц по числу областей и одна – хозяйка фестиваля.
Чтобы не потеряться в этом культурном разнообразии, к «Дожинкам» издадут специальный путеводитель, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Владимир Янковенко, начальник отдела маркетинга Национального агентства по туризму:
Путеводитель будет издан в виде брошюры ближе к началу фестиваля, который состоится в конце сентября. Любой желающий сможет взять его и ознакомиться с достопримечательностями города.
Чтобы не потеряться, на 24 страницах поместят ключевую информацию обо всех праздничных объектах. Их к фестивалю создали более 100. Многие уже завершены.
Недавно у центрального входа на вокзал появилась скульптура бронзовой пассажирки.
Константин Манюк, директор фирмы-подрядчика:
Основные объекты в стадии завершения. Они уже принимают тот вид, который должны иметь по проектно-сметной документации.
До конца сентября омолодить планируют всю городскую инфраструктуру. На финальном этапе – строительство спортивно-развлекательного комплекса и ввод в эксплуатацию нового микрорайона. Так что к началу фестиваля, обещают строители, город получит совершенно новый облик.