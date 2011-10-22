В Молодечно открылся современный спортивно-развлекательный комплекс

Его построили в рекордные сроки – меньше чем за год.

Помимо необычного дизайна, комплекс отличает внутренняя многофункциональность: ледовая арена на 2 200 зрителей, универсальный спортивный зал, который трансформируется под разные виды спорта и бассейн на четыре дорожки. На базе центра открыта Минская областная комплексная детско-юношеская спортивная школа.

Здесь уже вовсю тренируются юные хоккеисты, фехтовальщики и волейболисты. Опробовать лед абсолютно бесплатно смогли и все желающие, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Леонид Козлов, директор ГУ «Минская областная детско-юношеская спортивная школа «Олимпик-2011»:

Вечером всех приглашаем на катание. Коньки у нас недорогие. Расценки доступные для населения, для деток. Мы рады принимать и детей, и взрослых. Условия для них на высшем уровне.

Жители Молодечно:

У нас проходят тренировки здесь по хоккею. В этом году мы начали ходить в эту секцию в связи с открытием ледового дворца.

Вообще, сооружение грандиозное. Наравне со столицей. Я думаю, все жители рады, что дворец открыли. Мы будем рады посетить все секции.

Будем ходить во дворец, посещать здесь бассейн и ледовую площадку.