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В Молдове восстановят сгоревшую Декларацию о независимости

30 марта 2010 14:17
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В Молдове 17 апреля восстановят Декларацию о независимости, оригинал которой вместе с другими документами из архива молдавского парламента сгорел во время массовых беспорядков в Кишиневе 7 апреля 2009 года.

Новую декларацию планируют подписать депутаты первого парламента Молдовы на торжественном заседании 17 апреля, когда исполнится 20 лет со дня начала работы парламента. Из 248 депутатов первого парламента Молдовы, подписавших Декларацию о независимости, 226 живы, отмечает БЕЛТА.

Как отметил председатель ассоциации «Парламент 90»Пантелей Сандулаки, Генпрокуратура Молдовы подтвердила, что Декларация о независимости республики, утвержденная 27 августа 1991 года, сгорела во время пожара в парламенте 7 апреля 2009 года. Факт уничтожения документа установлен в ходе уголовного преследования по статье «Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия». Получение от Генпрокуратуры Молдовы документа, подтверждающего, что оригинала Декларации о независимости больше не существует, дало возможность перейти к ее восстановлению.

# общество

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