Прямой эфир

В Могилёвской области зафиксированы случаи съёмки заполненного бюллетеня – ЦИК

26 января 2025 17:43
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В МИД накануне заявили, что одобрил все заявки от иностранных журналистов на работу на выборах, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Мы сегодня наблюдали многих коллег во время общения с главой государства. Наш Президент в прямом эфире отвечал на десятки вопросов, что соответствует нашим принципам открытости и искренности. Если хотите, в духе белорусской демократии.

Ольга Коршун, СТВ:
С нами связи информационный центр ЦИК, где работает выездная студия СТВ. Даем слово Виктории Ходосок. Что сообщили на пресс-конференции? Какая обстановка в инфоцентре?

В Могилёвской области зафиксированы случаи съёмки заполненного бюллетеня – ЦИК-2

Виктория Ходосок, политический обозреватель:
На пятой пресс-конференции ЦИК на прямую связь вышли представители избирательной комиссии Могилевской области. Прежде в онлайн-формате это сделали другие регионы. Впереди еще прямое включение из Минска. Здесь хочу подчеркнуть важность такой точечной работы – по всей Беларуси в оперативном режиме получаем достоверную информацию, касающуюся хода избирательной кампании. На 18 часов вечера в целом по стране проголосовали 81,5 % избирателей. Подробностями голосования поделились представители избирательной комиссии Могилевской области. Процесс проходит достаточно спокойно. За ходом голосования в регионе внимательно следят более 20 международных наблюдателей и более 5,5 тысячи национальных. Давайте послушаем фрагмент включения.

В Могилёвской области зафиксированы случаи съёмки заполненного бюллетеня – ЦИК-4

Процесс избирательный идет достаточно спокойно, но хочу отметить, к сожалению, следует констатировать тот факт, что, несмотря на широкую общественную информационно-разъяснительную работу среди наших избирателей, к сожалению, в нашей области имеются единичные факты нарушения принципа тайного голосования, когда избиратель осуществлял фотосъемку заполненного бюллетеня. По данным фактам, данные факты рассматриваются, и в ближайшее время по ним будут приняты правовые решения.

Подробности в видео.

# Выборы в Беларуси # Виктория Ходосок

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