В Могилёвской области зафиксированы случаи съёмки заполненного бюллетеня – ЦИК

В МИД накануне заявили, что одобрил все заявки от иностранных журналистов на работу на выборах, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Мы сегодня наблюдали многих коллег во время общения с главой государства. Наш Президент в прямом эфире отвечал на десятки вопросов, что соответствует нашим принципам открытости и искренности. Если хотите, в духе белорусской демократии.

Ольга Коршун, СТВ:

С нами связи информационный центр ЦИК, где работает выездная студия СТВ. Даем слово Виктории Ходосок. Что сообщили на пресс-конференции? Какая обстановка в инфоцентре?