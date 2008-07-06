В Могилёвской области всё больше школьников предпочитают южные курорты отдыху в Беларуси

В Быховском районе, к примеру, подростковый отдых и вовсе содержит элемент экстрима. На 10 дней ребята покидают цивилизацию, чтобы сплавляться на байдарках по рекам.

В действительности, сюрпризы ожидают подростков за каждым поворотом реки. Эти 20 школьников оставили цивилизацию и теперь покоряют глухие леса. Следующие 10 дней они проживут настоящей взрослой жизнью. Будут возводить жильё, то есть ставить палатки, добывать и готовить пропитание.

Байдарочный сплав – дело непростое. День перехода, а после – просушка каждой из 10 лодок, разжигание костра, установка лагеря. В любую погоду, при любых условиях. Адреналин и экстрим в избытке.

После таких испытаний в городских условиях большинство из промокших школьников слегли бы с температурой. А в походе они купаются при любой температуре. Иногда не ради удовольствия, а из соображений гигиены.

Много среди экстрим-туристов и девчонок. Здесь они не слабый пол, а равноценные участники похода. За 10 дней похода каждый из 14-ти 17-ти-летних школьников взрослеет на год, а то и на два. И с нетерпением ждут не Нового года, а очередного туристского сезона.

