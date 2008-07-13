В могилёвской области неблагополучные подростки занимаются парашютным спортом

Прыгать с парашютом в дождь могут себе позволить или профессионалы, или вот эти 15-16-летние подростки.

За плечами у каждого по 10-12 прыжков. По меркам парашютного спорта – багаж скромный. Для подростков, которые ещё вчера считались неблагополучными – огромный опыт.

"Парашютный спорт – занятие, которое требует определённых физических и морально-психологических качеств, - говорит Юрий Ракович, тренер по парашютному спорту Могилёвского аэроклуба. - И вот каждый из них стремится к какой-то цели, к совершенствованию. И поэтому даже самый недисциплинированный из них подстраивается под коллектив и действует с коллективом, а не как одиночка".

Теоретические и практические занятия, укладка парашютов, и непосредственно прыжки. Для пустого времяпровождения и минутки не остаётся. Улица этих мальчишек и девчонок уже не манит.



В самолёте подростки уже не волнуются. Каждый знает, что, когда, и как должен сделать в небе. А ещё понимают - очередной шаг в небесную бездну – это шаг к новой жизни.

