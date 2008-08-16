В Могилёвской области Мстиславль на три дня превратился в средневековый город

Здесь начался республиканский рыцарский турнир.

Рыцарский турнир – это воины, прекрасные дамы, шатры и лошади. Рыцарский турнир на современный лад – то же самое, только добираются сюда на автомобилях. В этом году в Мстиславль приедут почти 200 представителей белорусских клубов исторической реконструкции.

Одной из основных особенностей рыцарского движения является то, что всю амуницию, оружие, доспехи делаются вручную. Из материала и инструментами того – стародавнего времени. К примеру, на изготовление этого шлема ушло несколько недель. Здесь нет ни одного сварочного шва – сплошные заклёпки.

Сюда приходят люди разного возраста, социального статуса и даже пола. Рыцарь без дамы сердца – не рыцарь. Женские клубы – это ещё одно направление движения исторической реконструкции.

Рыцарский фестиваль в Мстиславле проходит уже во второй раз. Местные жители ожидали его с нетерпением. Они хорошо помнят ярмарку и схватки на ристалище в прошлом году.

Кстати, не исключено, что приедут и зарубежные участники. Ожидают рыцарей из России и Литвы. Так что скоро турнир может дорасти и до международного уровня. Древний Мстиславль к этому располагает.

