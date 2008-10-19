В Могилёвской области фермерством занялась женщина

Татьяна Меленчан не только собирает хорошие урожаи картофеля и зерновых, но и недавно занялась агроэкотуризмом. Это при том, что женщине уже 65 лет.

Машинный двор в этом фермерском хозяйстве, как в небольшом колхозе. 3 комбайна, 3 трактора, сеялки, грузовики и микроавтобусы. Техника старенькая, но под присмотром хозяйки работает безотказно. Татьяна Меленчан – водитель со стажем.

В сезон техника не простаивает. На почти 50 гектарах фермерских угодий – зерновые, картофель и ягодные культуры. Плюс небольшая свиноферма. Управляются со всем этим 5 человек, включая хозяйку. Это в её-то 65!

Секрет бодрости Татьяна Ивановна не скрывает. Четыре спортивных разряда в юности, работа на целине в молодости, и тяга к труду в зрелые годы. Она и сегодня молодым фору даст.

Сейчас женщина решила заняться агроэкотуризмом. Дом больше похож на этнографический музей. Предметам, которые здесь собраны, и по 100 и по 150 лет. И если в музее экспонаты трогать руками нельзя, то здесь турист и поужинать может и остаться на ночлег. Кроме этого дома Татьяна Меленчан собирается построить еще несколько рыбацких домов. В этом году в ее хозяйстве появилось сразу пять искусственных водоёмов. Теперь от рыбаков отбоя нет.

