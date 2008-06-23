В Могилёве становится всё меньше автостоянок

Их владельцы не желают соблюдать экологические и санитарные нормы.

"мест нет!" - вывески подобного содержания на могилёвских автостоянках в последнее время не редкость. На более чем 400-тысячный город - ночных парковок всего-то около 50.

Нехватка парковок постигла город месяца два назад. Тогда госконтроль провёл тотальную проверку качества стояночного бизнеса. Оказалось, около 40 процентов стоянок не соответствуют санитарно-экологическим стандартам. Закрывать нарушителей не стали, а предписали навести порядок. После чего многие свернули бизнес самостоятельно.

Сейчас ситуация изменилась в корне. Сегодня стоянка и от жилых домов должна находиться на немалом расстоянии, и разметку должна иметь, и покрытие обязательно твёрдое. Причём обычной щебёнкой вместо асфальта уже не обойтись.

Со стоянками госорганизаций подобных проблем фактически не возникает. Правда, и обилием парковок они похвастаться не могут. На изменение ситуации госконтроль дал полгода. Чтобы не только качество не хромало, но и количество.

