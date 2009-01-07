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В Могилёве прошёл конкурс на лучшую уху

07 января 2009 18:12
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В прямом смысле горячие соревнования при 15 градусном морозе устроили больше 10 команд. У каждой был свой рецепт приготовления этого казалось бы незамысловатого блюда.

Конкурс на лучшую уху объединил 12 команд. На костерке, в котелке, да в 15-ть градусов мороза. В таких условиях ушица особо вкусна. Потому и стянулись к месту массового ухаварения сотни дегустаторов.

Секрет победы у всех разный. Кто-то  наряжает поваров, кто-то необычно обустраивает место своей стоянки. Сходятся участники лишь в одном. На финише должен получиться не рыбный суп, а настоящая уха. В этом рецепты приготовления конкурсного блюда разнятся. У кого-то и горячительное в ход идёт. Правда, не для внутреннего употребления, а в ушицу.

# общество

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