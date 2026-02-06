В Могилёве проходит учебный сбор водолазных подразделений Вооружённых Сил Беларуси

Учебный сбор водолазных подразделений Вооруженных Сил Беларуси проходит в Могилеве. На специально оборудованных полигонах военнослужащие совершенствуют навыки работы в различных типах снаряжений: от легкого до тяжелого водолазного оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе занятий – соединение трубопроводов под водой, разведка водных преград, а также выполнение сложных инженерных задач. Одним из ключевых элементов подготовки стала распиловка металлических свай на глубине, требующая высокой концентрации и точного взаимодействия в команде. Учебные мероприятия направлены на повышение профессиональной выучки и готовности личного состава к выполнению задач в любых условиях. Водолазы отрабатывают действия как в спокойной воде, так и при ограниченной видимости, что максимально приближает тренировки к реальной обстановке.

Вадим Подольский, командир разведывательно-водолазного взвода:

Основная цель сборов – это водолазов приучить к погружению под лед, обмен опытом между подразделениями воинских частей и подтверждение либо повышение водолазной квалификации. То есть, когда они поработали, сдали зачеты, они допускаются к ежегодной либо повышению квалификации – был водолаз, хочет повысить квалификацию до инструктора, либо к подтверждению – был водолаз, годик он прослужил, наработал часы, но еще недостаточно, знает до инструктора, он ее подтверждает. Это ежегодная сдача зачета.