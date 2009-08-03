В Могилёве проходит конкурс на самого экономного потребителя электричества

Акция принесла неожиданные результаты. Фаворит приближается к финишу с нулевым результатом.

108 добровольцев вызвались в Могилёве активно экономить электричество. Условия конкурса просты. В конце года работники горсвета снимут показания с электросчётчиков и сравнят их с предыдущими.

– Первый критерий – это своевременная оплата услуг коммунальных и электричества. Второй – снижение потребления электроэнергии к уровню 2008 года, – рассказал СТВ заведующий сектором энергетики и топлива Могилёвского горисполкома Валерий БАРЕЙША.

Владимир Вильчик – фаворит конкурса. Инвалид по зрению и до этого киловатты расходовал экономно. За весь 2008-й у него и на тысячу рублей света не набежало. В планах конкурсанта свести пользование электричеством к нулю. Сделать это пока не позволяет электробритва. Но и это не проблема. Если уж от холодильника смог отказаться, купить бритвенный станок будет ещё проще.

Другие конкурсанты не столь категоричны. Анна Гилеза, к примеру, в первую очередь отказалась от электрозажигалки для газовой плиты. Теперь «зажигает» проверенным способом. Спичками. После зажигалки был пылесос. Хозяйка заменила его влажной уборкой. Также она урезала сеансы у телевизора. До этого голубой экран светился с утра и до позднего вечера. Последний, но далеко не финальный аккорд экономии – 4 энергосберегающие лампочки.

Такую экономию организаторы конкурса только приветствуют. Но констатируют – большинству могилевчан до звания рачительных хозяев ещё далеко. С начала года потребление электричества в городе возросло на 15%.

– Стали потреблять энергии больше. Это связано с улучшением уровня жизни людей. Они покупают бытовую технику. Поэтому растет потребление электроэнергии, – сказал заведующий сектором энергетики и топлива Могилёвского горисполкома Валерий БАРЕЙША.

До завершения конкурса остаётся меньше полугода. В начале 2010-го определятся самые бережливые. Десять лучших получит по 1 миллиону рублей каждый. Наличные, похоже, они потратят не на электричество.