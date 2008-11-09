В Могилёве неоднократный чемпион мира по скоростной радиотелеграфии готовится к очередному рекорду

На последнем чемпионате мира 34-летний спортсмен Андрей Биндасов повредил руку, однако уже сейчас настроен на новые победы. А пока готовит себе достойную смену.

9-тилетний Вова Биндасов азбуку Морзе осваивает уже 4 года. Хоть и более чем юниорский возраст у мальчишки, на республиканских соревнованиях он выступает уверенно. Свои успехи объясняет просто: усидчивость и хороший тренер. С последним фактором мальчику повезло особо. Ему тренер ещё и отцом приходится.

Гордиться и правда есть кем. Андрей Биндасов «морзянщик» от Бога. С семи чемпионатов мира по скоростной радиотелеграфии он привёз… 19 золотых медалей. А с некоторых пор его имя даже занесено в книгу рекордов Гиннеса.

Ученикам рекордсмена звёздный статус тренера только на руку. Некоторые из них уже и сами на чемпионаты мира ездят. И даже привозят оттуда медали. Правда, признаются: до уровня Биндасова пока далеко.

Профессионально отбивать морзянку также сложно, как и чечётку. А иногда даже небезопасно для здоровья. Сам Андрей уже год не выступает. Забинтованная рука – напоминание о последнем чемпионате мира. Хотя и в тени пока чемпион, а рекорд его так и не побит. Есть вероятность, что ситуация изменится на следующем чемпионате.



