В Могилевском высшем колледже МВД появился интерактивный лазерный стрелковый тир

Новый интерактивный тир оборудовали на месте старого боевого. Бумажные мишени заменил огромный экран, а на смену патронам пришли лазерные лучи.

Чтобы создать для курсантов условия, наиболее приближенные к реальности, здесь установили различные препятствия.

Стрельбу по мишеням в интерактивном тире можно вести от 3 до 100 метров, а благодаря большому экрану картинка с рельефом местности может проецироваться радиусом до 2 км.

Михаил Барауля, помощник начальника Могилевского высшего колледжа МВД Республики Беларусь:

Этот тир рассчитан на непосредственные отработки умений и навыков. Тех ситуаций, с которыми курсанты могут столкнуться в своей практической деятельности.

Николай Рапиев, начальник кафедры теоретической подготовки Могилевского высшего колледжа МВД Республики Беларусь:

У нас выпускают участковых инспекторов милиции, оперуполномоченных. Как правило, они прибывают на место происшествия, на бытовые скандалы, где обычно возникают непредвиденные обстоятельства.

Специальная учебная программа позволяет тренироваться даже в условиях ограниченной видимости: в дождь, снег, туман и ночью. Можно задавать временные ограничения. Также в программу заложено воспроизведение специальных звуковых и световых психологических спецэффектов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Денис Денисевич, курсант Могилевского высшего колледжа МВД Республики Беларусь:

Хорошо, что можно улучшить свои навыки.

Тут оружие переделано под боевое. Можно себя представить в определенной ситуации. Сделать выводы и принять решение.

Несмотря на схожесть с компьютерной игрой, это программное обеспечение решает далеко не детские задачи при подготовке курсантов. Руководство колледжа уверено, что такой виртуальный мир поможет будущим стражам порядка легко ориентироваться в реальных критических ситуациях.