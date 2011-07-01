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В Могилевском высшем колледже МВД появился интерактивный лазерный стрелковый тир

01 июля 2011 11:32
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Новый интерактивный тир оборудовали на месте старого боевого. Бумажные мишени заменил огромный экран, а на смену патронам пришли лазерные лучи.

Чтобы создать для курсантов условия, наиболее приближенные к реальности, здесь установили различные препятствия.

Стрельбу по мишеням в интерактивном тире можно вести от 3 до 100 метров, а благодаря большому экрану картинка с рельефом местности может проецироваться радиусом до 2 км.

Михаил Барауля, помощник начальника Могилевского высшего колледжа МВД Республики Беларусь: 
Этот тир рассчитан на непосредственные отработки умений и навыков. Тех ситуаций, с которыми курсанты могут столкнуться в своей практической деятельности.

Николай Рапиев, начальник кафедры теоретической подготовки Могилевского высшего колледжа МВД Республики Беларусь:
У нас выпускают участковых инспекторов милиции, оперуполномоченных. Как правило, они прибывают на место происшествия, на бытовые скандалы, где обычно возникают непредвиденные обстоятельства.  

Специальная  учебная программа позволяет тренироваться даже в условиях ограниченной видимости: в дождь, снег, туман и ночью. Можно задавать  временные ограничения. Также в программу заложено воспроизведение специальных звуковых и световых психологических спецэффектов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Денис Денисевич, курсант Могилевского высшего колледжа МВД Республики Беларусь:
Хорошо, что можно улучшить свои навыки.
Тут оружие переделано под боевое. Можно себя представить в определенной ситуации. Сделать выводы и принять решение. 

Несмотря на схожесть с компьютерной игрой, это программное обеспечение решает далеко не детские задачи при подготовке курсантов. Руководство колледжа уверено, что такой виртуальный мир поможет будущим стражам порядка легко ориентироваться в реальных критических ситуациях.

Интерактивный лазерный стрелковый тир

Интерактивный лазерный стрелковый тир

Интерактивный лазерный стрелковый тир

Интерактивный лазерный стрелковый тир

Интерактивный лазерный стрелковый тир

Интерактивный лазерный стрелковый тир

# общество # Фотофакт

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