В Могилевской области житель обнаружил склад боеприпасов времен Великой отечественной войны

Гранаты, мины и снаряды (всего более 70-ти единиц) уничтожили на военном полигоне.

Алексей Житько – грибник со стажем. В лес он до первого снега наведывается. Но таких даров не находил еще никогда. Сообщил о ней не сразу – испугался. Но лучше поздно, чем никогда, считают саперы. Проржавевшие боеприпасы безопасны, пока лежат в земле. На поверхности безобидные на вид железки становятся смертоносными.

15 гранат выкопано. Саперы обследуют весь периметр. И тут миноискатель словно сходит с ума. Оказывается грибник наткнулся на целый склад боеприпасов. За несколько часов работы саперы достали более 70 единиц. В этих местах во время войны фронт задержался на несколько месяцев. Поэтому машины разминирования сюда приезжают часто.

Уничтожают боеприпасы на специальном полигоне, такие есть почти в каждом районе Могилевщины. 5-6 снарядов связывают вместе и – взрыв. Такие взрывы под Горками раздавались еще 10 раз. Сколько их прозвучит в последующие годы не знают даже саперы.

