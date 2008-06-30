В Могилевской области задержали целый караван контрабандистов

12 тонн черного металла сразу на пяти машинах преступники вывозили в Россию.

Этот маршрут по аналогии с великим шелковым путем уже прозвали путем металлическим. Только за полгода правоохранители изъяли здесь более 80 тонн металлолома.

Двор Славгородского РОВД сегодня напоминает автостоянку. Пять микроавтобусов заняли почти половину всей площадки. И в каждом по две с небольшим тонны черного металла. Всего – 12 тысяч килограммов. Средь бела дня, особо и не скрываясь, контрабандисты везли этот груз в сторону российской границы.

Машин не жалеют – слишком выгодное это предприятие – сдача металла в России. За полгода оперативники только одного района изъяли свыше 80 тонн металлолома. Такая активность контрабандистов объясняется просто. Даже если их задерживают, убыток для нелегального бизнеса небольшой.

Так что пока металлический поток медленно, но верно перетекает за границу. Ситуация изменится лишь после ужесточения ответственности за контрабанду. С этим предложением правоохранители уже и в парламент обращались.

