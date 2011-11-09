В Могилевской области возродили лыжную трассу, на которой когда-то тренировалась сборная БССР — Мстиславский Куршевель

Новости Беларуси, Мстиславль. Леонид Алексеевич в лыжном спорте с юных лет. Сам не раз участвовал в различных соревнованиях, тренировал молодёжь. Вспоминает, что в своё время эта лыжная база пользовалась большой популярностью не только у местных спортсменов. В 1980 году здесь тренировалась даже сборная БССР.

Леонид Фёдоров, ветеран спорта:

Раньше здесь был пустырь и лес. Среди деревьев была прорублена трасса. Сюда приезжали на тренировки и из сборной республики, области. И российские лыжники Мурманска и Североморска. Сегодня здесь самый настоящий спортивный комплекс.

Святослав Кусов, заместитель председателя Мстиславского райисполкома:

Конечно, за предыдущие годы трасса пришла в запустение. Было решено её возродить. Люди этого очень хотели, так как эта трасса имела очень хорошие традиции. Здесь серьёзных спортсменов готовили.

Весь секрет трассы в её интересном ландшафте. Район довольно холмистый. Приезжие называют его Мстиславским Куршевелем, местные — Семигорьем. По словам специалистов, для лыжного спорта это место идеально подходит. Уже сейчас здесь активно проводят тренировки и с нетерпением ждут первого снега.

Дмитрий Селиванов, начальник отдела физической культуры, спорта и туризма Мстиславского райисполкома:

Появились большие возможности для занятия лыжным спортом, лыжными гонками. С расширением возможностей этой трассы увеличился приток детей в лыжные секции.

В строительстве лыжной базы принимали участие как местные предприятия, так и простые горожане. Здесь же проводили субботники. Сейчас пока готова только лыжная трасса протяжённостью в 2,5 километра. К концу следующего года на территории базы планируется оборудовать еще две трассы длиной в 5 и 10 км, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этих целей будут активно привлекать в том числе и инвесторов. Это место должно по праву стать еще одной визитной карточкой Мстиславля.

У этой лыжной базы очень удачное месторасположение. В нескольких километрах Российская Федерация. Соседи уже проявляют неимоверный интерес к этому спортивному объекту. Возможно, уже в ближайшее время здесь пройдут и первые международные соревнования.