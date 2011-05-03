В Могилевской области после глобальной реконструкции открылась Горецкая районная больница

Изменился не только внешний облик, но и «начинка». Оборудование здесь самое современное. Также в завершающую стадию вошло строительство нового хирургического корпуса.

Нина Николаевна в Горецкой райбольнице работает почти 40 лет. В родных стенах прошла путь от акушерки до заведующей родильного отделения. Рассказывать о нём может часами. Но лучше, говорит, один раз увидеть, чем сто раз услышать. Больницу после капитального ремонта не узнать. Преобразился не только интерьер. В отделениях новое суперсовременное оборудование.

Нина Быкова, заведующая акушерско-гинекологическим отделением Горецкой Центральной районной больницы:

По оснащению в родильном отделении после ремонта мы можем оказывать медпомощь в полном объёме, даже как на втором уровне — более сложную. У нас есть и аппарат искусственного дыхания для детей, есть и кувезы прекрасные, есть всё для приёма родов.

Желающих рожать в Горецкой районке всегда было немало, но после реконструкции, шутят акушеры, у роддома новая жизнь началась. Теперь сюда едут даже из соседних районов.

На этом преобразования в Горецкой больнице не заканчиваются. В завершающую стадию вошло строительство нового хирургического корпуса на 90 койкомест. Здесь планируют проводить сложные хирургические операции и создать современный реанимационный блок. Например, больным с почечной недостаточностью не обязательно будет ездить в областной центр, чтобы провести гемодиализ. Всю необходимую помощь они смогут получить и здесь.

Александр Жилин, главный врач Горецкой центральной районной больницы:

Многофункциональный медицинский объект позволит оказывать помощь не только Горецкого района, но и населению близлежащих районов. То оборудование, которым мы его оснастим, позволит оказывать высокотехнологичную помощь как хирургическим пациентам, травматологического профиля, реанимационного и гинекологического профиля.

На строительство нового корпуса из республиканского и областного бюджетов в общей сложности будет выделено около 70 миллиардов рублей. Львиная доля денег пойдёт на закупку современного медоборудования, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

С вводом нового хирургического корпуса вся больница преобразуется в многофункциональный медицинский комплекс со своей поликлиникой и двумя стационарами. Ждать осталось недолго. Открытие запланировано уже этой осенью.