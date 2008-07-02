В Могилевской области подросток вытащил из воды тонущих детей

14-летний Артём Лебедев не испугался в ситуации, когда даже взрослые растерялись.

Приходу Артёма Лебедева Илонка и Владик рады всегда. Для них он теперь как ангел-хранитель - спас от верной гибели. 7-летняя девочка и в больничной палате со страхом вспоминает злополучное озеро, возле которого они играли с соседским мальчишкой.

Илона соскользнула в воду по замшелым бетонным плитам. 5-летний Владик Жур хотел подружке помочь, но сам оказался в воде. На глубине почти полтора метра – шансов на спасение у детей практически не оставалось. Увидев, что дети соскользнули в воду, 14-летний подросток не раздумывая и не раздеваясь, бросился на помощь. Поступок тем более выдающийся, что его 19-летний товарищ растерялся и остался на берегу.

Артём Лебедев скромно умалчивает тот факт, что доставал детей уже со дна. Рискуя, в общем-то, и своей жизнью. И не говорит о том, что на берегу сначала делал им искусственное дыхание, а уже потом вызвал "скорую". Если бы он в буквальном смысле не вдохнул жизнь в детские лёгкие, медики на помощь могли бы не успеть.

Это озеро в Быхове пользуется дурной славой. Несчастные случаи здесь не редкость. Ежегодно гибнут два, а то и три человека. Обычный мальчишка из обычной школы эту печальную статистику решил подправить.

Материнскую благодарность за свой поступок Артём принял как должное, а вот материальное вознаграждение от спасателей подростка удивило. Сам-то он героем себя не считает.

