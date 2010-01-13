В Могилевской области начались слушания по делу «кричевской банды»

Судебным действиям предшествовали почти полгода следствия. В результате за рэкет, грабежи и даже убийства на скамье подсудимых оказались 5 человек.

Рэкет, выбивание долгов, шантаж. Во главе Кричевской банды стояли рецидивисты. У некоторых – за плечами уже по 5-6 судимостей. В том числе за вымогательство, грабежи и даже убийства.

Выйдя в очередной раз на свободу, жить по закону они так и не захотели. Бандиты продолжали наживаться за счет других. За помощью к оперативникам в основном обращались предприниматели. Чаще всего именно они становились жертвами банды. Бизнесменам предлагали так называемую «крышу». Отказаться от подобных услуг иногда просто было невозможно. Непокорных жестоко наказывали.

Сергей Шевченко, начальник 4 отдела 12 управления ГУБОПиК МВД Республики Беларусь:

– Доказано их причастность к совершению шести тяжких преступлений в Кричевком районе. Они совершали разбойные нападения, грабежи и вымогательство денежных средств у граждан. Данная группа была задержана. Проведены все следственные и оперативно-розыскные мероприятия. В настоящее время это дело направлено в суд.

По ходу следствия, а длилось оно почти полгода, правоохранители устанавливали все новые и новые эпизоды деятельности кричевских рецидивистов. Сегодня прошло первое слушание дела. Однако, это не первый случай организации криминальных группировок в районе.

В 2005 году Могилевский областной суд приговорил к смертной казни главарей еще одной кричевской банды. Остальные рецидивисты получили от 12 до 25 лет лишения свободы. Какое наказание понесут их последователи, станет ясно только после вынесения вердикта суда.