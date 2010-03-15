Прямой эфир

В Могилеве задержаны подозреваемые в убийстве продавца одного из магазинов города

15 марта 2010 18:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Ими оказались две молодые девушки. Преступление произошло ещё в декабре прошлого года.

Тогда по горячим следам убийц найти не удалось. Как выяснилось в ходе следствия, после жестокого преступления девушки ещё около часа выдавали себя за продавцов и обслуживали клиентов магазина. После чего взяли из кассы всю наличность и исчезли. Дело об убийстве продавца магазина тогда вызвало большой общественный резонанс.

Сергей Катрич, начальник следственного отдела прокуратуры Могилёвской области:
По ст.139 ч.1 УК РБ — до 15 лет лишения свободы. Убийство с отягчающими обстоятельствами — это уже покажет следствие — то до 25 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
15 марта 2010 17:19

Спецыялісты: беларускі спажывец не надта дасведчаны ў сваіх правах

15 марта 2010 15:37

Более 10 тысяч немецких налоговых уклонистов явились с повинной

15 марта 2010 15:19

Фото. На украденные из банкоматов деньги преступники купили квартиру и автомобиль