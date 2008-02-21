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В Могилеве задержана группа мошенников

21 февраля 2008 17:33
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Незаконный годовой доход преступной группы, оценен в 20 миллиардов белорусских рублей.

Как выяснилось, все ее участники имели высшее экономическое образование и опыт работы в банковской сфере. С помощью подставных коммерческих фирм мошенники незаконным способом обналичивали деньги: за предлагаемый на бумаге товар, клиенты  расплачивались с ними вполне реальными деньгами.

Ущерб, нанесенный государству действиями аферистов, подсчитывается. Но уже сейчас известно, что на счетах коммерческих структур арестовано 120 миллионов рублей. У самих участников группы изъято более 30 тысяч долларов.

# общество

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