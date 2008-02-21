В Могилеве задержана группа мошенников

Незаконный годовой доход преступной группы, оценен в 20 миллиардов белорусских рублей.

Как выяснилось, все ее участники имели высшее экономическое образование и опыт работы в банковской сфере. С помощью подставных коммерческих фирм мошенники незаконным способом обналичивали деньги: за предлагаемый на бумаге товар, клиенты расплачивались с ними вполне реальными деньгами.

Ущерб, нанесенный государству действиями аферистов, подсчитывается. Но уже сейчас известно, что на счетах коммерческих структур арестовано 120 миллионов рублей. У самих участников группы изъято более 30 тысяч долларов.

