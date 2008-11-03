В Могилеве задержали местного жителя, который пытался обменять поддельную стодолларовую банкноту

Причем, заграничную фальшивку мужчина в буквальном смысле привез из-за границы. По его словам, американские купюры он обменял в России у так называемого «валютчика», после чего «разбогател» почти на полторы тысячи липовых долларов. Кстати, наши оперативники только за минувшие выходные успели пересчитать куда более солидные фальшивые суммы. Так, в Гродно у одного «менялы-нелегала» изъяли сразу три тысячи долларов и тридцать пять миллионов рублей.