В Могилеве второй раз за год зацвела 30-летняя вишня

Так плодовые деревья отреагировали на недавние теплые сентябрьские дни. И даже, вишня, которой уже более 30 лет, покрылась цветами второй раз за год.

Это осеннее явление хоть и аномальное, но в последние годы не слишком редкое, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Теплая осень не дает многим растениям заснуть и открывает второе дыхание.

Денис Кулешов:

Листья уже почти все сошли, а тут начали появляться и цветы, и почки. Конечно, и детям интересно посмотреть. Никогда такого феномена не было.

Фаина Бондарева, старший преподаватель кафедры биологии факультета естествознания Могилевского государственного университета:

Может, высокие температуры могли биологические часы сдвинулись. В природе бывают такие ошибки. Природа иногда заблуждается, и происходят такие явления.