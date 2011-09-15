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В Могилеве второй раз за год зацвела 30-летняя вишня

15 сентября 2011 13:53
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Так плодовые деревья отреагировали на недавние теплые сентябрьские дни. И даже, вишня, которой уже более 30 лет, покрылась цветами второй раз за год.

Это осеннее явление хоть и аномальное, но в последние годы не слишком редкое, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Теплая осень не дает многим растениям заснуть и открывает второе дыхание.

Денис Кулешов:
Листья уже почти все сошли, а тут начали появляться и цветы, и почки. Конечно, и детям интересно посмотреть. Никогда такого феномена не было.

Фаина Бондарева, старший преподаватель кафедры биологии факультета естествознания Могилевского государственного университета:
Может, высокие температуры могли биологические часы сдвинулись. В природе бывают такие ошибки. Природа иногда заблуждается, и происходят такие явления.

В Могилеве второй раз за год зацвела 30-летняя вишня

В Могилеве второй раз за год зацвела 30-летняя вишня

В Могилеве второй раз за год зацвела 30-летняя вишня

В Могилеве второй раз за год зацвела 30-летняя вишня

В Могилеве второй раз за год зацвела 30-летняя вишня

В Могилеве второй раз за год зацвела 30-летняя вишня

В Могилеве второй раз за год зацвела 30-летняя вишня

# общество # Фотофакт

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