Прямой эфир

В Могилеве стартует Республиканский молодежный проект "Энергия твоей жизни"

19 сентября 2008 07:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Он посвящен парламентским выборам. На Площади Звезд областного центра развернется концертная программа с участием Алексея Хлестова, Ольги Плотниковой, Анны Шаркуновой, Гюнешь, известных белорусских групп "Да Винчи", "Тяни-Толкай", "Цвет Алое" и лучших ди-джеев страны. На молодежных площадках пройдут тематические акции. Кроме того, каждый желающий сможет оставить свои пожелания будущим депутатам, а также принять участие в оформлении наглядной агитации в стиле граффити. К слову, подобные акции задуманы во всех областных центрах Беларуси.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
19 сентября 2008 07:50

Брест принимает творческую эстафету акции "Мы – беларусы!"

19 сентября 2008 07:45

Итальянская авиакомпания "Алиталия" возобновит полеты в ближайшие дни

19 сентября 2008 07:44

Известный иллюзионист и каскадер Дэвид Блэйн готовит новый трюк