В Могилеве стартует Республиканский молодежный проект "Энергия твоей жизни"

Он посвящен парламентским выборам. На Площади Звезд областного центра развернется концертная программа с участием Алексея Хлестова, Ольги Плотниковой, Анны Шаркуновой, Гюнешь, известных белорусских групп "Да Винчи", "Тяни-Толкай", "Цвет Алое" и лучших ди-джеев страны. На молодежных площадках пройдут тематические акции. Кроме того, каждый желающий сможет оставить свои пожелания будущим депутатам, а также принять участие в оформлении наглядной агитации в стиле граффити. К слову, подобные акции задуманы во всех областных центрах Беларуси.