В Могилеве стартовал открытый республиканский фестиваль скалолазов

Покорить искусственные вершины в Могилев приехали более полусотни спортсменов со всей республики. Экзотический вид спорта с каждым годом становится все популярнее.

В молодом виде спорта и спортсмены молоды. Средний возраст участников – 18 лет. Вместо скалы – специально оборудованная стена спортзала. Ее собирали вручную, а камни прикручивали болтами. С виду неказиста, но красота не главное. Важнее мастерство спортсменов. Тем более в столь непростом виде, как болденинг.

Недюжинная сила и совершенная координация движений. Ей и цирковые канатоходцы позавидуют. А еще неимоверная цепкость пальцев. Это качество разрабатывают на обычной доске. Увлечение малозатратное, но необычайно увлекательное. Карпаты, Крым, Урал, и Новый Год на искусственной вершине – белорусские альпинисты покоряют все новые горные пики. Впереди Эльбрус и Эверест. Они не сомневаются, что и это получится. У них все только начинается.