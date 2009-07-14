В Могилеве составлено расписание Дней трезвости

Днем трезвости объявлен каждый третий четверг второго месяца квартала.

В ответ на такие меры жители некоторых белорусских городов начали активную пропаганду в виде листовок для борьбы с запретом на продажу алкоголя, сообщает «Маркетинг.by». Так в Славгородском районе в тексте листовок дни трезвости назвали «черным четвергом» и в нем содержался призыв к тому, чтобы заранее покупать спиртное.

По оценке некоторых экспертов, накануне Дней трезвости потребление алкогольных напитков наоборот повышается, но никак не способствует решению проблемы алкоголизма в стране.

Для борьбы алкоголизмом в Беларуси проводятся и специальным мероприятия. Как сообщили в Могилевских ведомостях, недавно ГУВД Мингорисполкома в рамках акции «Если пить – в семье не жить» для спецконтингента организовало торжественные проводы с оркестром из Окрестина в ЛТП. Будущим клиентам профилактория подарили пакеты с кефиром.