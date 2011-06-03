В Могилеве предупреждения неплательщикам печатаются на бутылках с дешевым вином

В Могилевском центре городских информационных систем внедряют новую идею по взысканию с неплательщиков задолженностей по коммунальным услугам, сообщает газета «Звязда».

В продажу поступили бутылки плодово-ягодного вина с информационными наклейками: «Выход есть всегда! Оплачиваете коммунальные услуги вовремя!». Бутылок пока четыре сотни, и продаваться они будут лишь в одной большой магазине на улице Каштановой в Могилеве.



- Если эксперимент будет удачным, расширим его масштабы, - обещает руководитель центра Александр Селезнев. - Найти подход к людям, оказавшимся в социально опасном положении, непросто. Они, как правило, не идут на контакт с нашими специалистами. Поэтому приходится придумывать нестандартные формы убеждения.



На наклейках есть телефоны расчетно-кассового центра, куда всегда можно обратиться за консультацией, даже если есть большая задолженность за коммунальные услуги.



