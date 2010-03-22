В Могилеве под застройку попала культурно-историческая часть города – Подниколье

По результатам проверки госконтроля выяснилось, что из исторической ценности в стройплощадку место превратилось незаконно. У некоторых застройщиков разрешения на строительство просто отсутствовало.

До сих пор недра земли в этой части города таят в себе много загадок. Каждый год здесь находят десятки кладов. Кстати, именно по этой причине Покровский посад, известный ещё, как и Подниколье, страдает больше всего.

Правда, на этот раз пошли вразрез с историческими ценностями не чёрные копатели, а несколько частников, пожелавших построить свои дома в Подниколье. Сначала они выкупили здесь землю со старыми постройками и стали возводить на их месте коттеджи. Строительство начали, а вот необходимых процедур при этом не соблюли. Не учли и то, что их участок не просто земля, а памятник археологии. И любые земляные работы проводить здесь можно только с участием археологов.

Игорь Марзалюк, доктор исторических наук, заведующий кафедрой археологии Могилёвсгоко государственного университета им. А.А. Кулешова:

Уничтожен культурный слой, который там насыщен находками. В Подникольи давно пора навести порядок.

Археолог с 20-летним стажем Игорь Марзалюк считает, что весь старый город уникален. Старинный кафель, курительная трубка XVIII века, средневековый немецкий шлем. Все эти предметы в разное время были найдены на территории нынешнего Подниколья. А значит, и любые работы там должны проводиться по особым правилам.

Елена Немкевич, главный специалист Комитета Государственного Контроля Могилёвской области:

В охранной зоне археологического культурного слоя Никольского монастыря, который включён в историко-культурный список ценностей Беларуси без разрешения Министерства культуры и проведения археологических исследований велось индивидуальное строительство пяти жилых домов: трёх — с ведома горисполкома, два — самовольно.

Татьяна Толкачёва, главный специалист отдела культуры Могилёвского горисполкома:

Для тех проектов, которые не были согласованы в Министерстве культуры, сейчас готовятся документы, один проект уже направлен на согласование. Это большой урок, который позволяет нам сейчас смотреть в будущее с оптимизмом и думать о том, как сделать так, чтобы законодательство об охране историко-культурного наследия на территории нашего города соблюдалось в полной и должной мере.

Сегодня строительство на этих участках приостановлено. Дальнейшие работы можно будет возобновить только после получения соответствующих документов. Хозяева, самовольно начавшие строительство, отделались штрафом, чиновники, выдававшие разрешающие документы на строительство в историко-культурной части города, привлечены к дисциплинарной ответственности.