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В Могилеве открылась 1-ая республиканская выставка конного спорта и коневодства

29 ноября 2008 17:53
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На первую республиканскую выставку конного спорта съехались сотни человек со всей Беларуси. Интерес не только зрительский. Скакунов здесь можно и купить. Ведь лошадников в республике становится все больше.

Еще несколько лет назад белорусский конный спорт находился в зачаточном состоянии, а сегодня в одних только конюшнях могилевского манежа более сотни породистых лошадей. И такое развитие практически в каждом регионе.

До уровня арабских скакунов белорусским рысакам пока, конечно, далеко. Стоимость первых иногда превышает 2 миллиона долларов. Самый дорогой отечественный жеребец стоит 480 тысяч. Серьезный уровень коневодства Беларусь пока только осваивает. Но и первые шаги успешны.

Со следующей олимпиады наши спортсмены планируют привезти уже медали. Пока же белорусы ограничились грамотами и ценными подарками от федерации конного спорта.
# общество

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