В Могилеве остановится весь городской и общественный транспорт

День всенародной скорби и памяти жертв Великой Отечественной войны в Беларуси. Ровно 70 лет назад, на рассвете 22-го июня войска фашистской Германии перешли границу Советского союза, нарушив договор о ненападении.

События этого дня навсегда изменили историю. С первых часов Беларусь стала ареной крупнейших военных операций Великой Отечественной. В этой войне, которая длилась 1418 дней, наша страна потеряла каждого третьего жителя. А первым удар неприятеля принял на себя героический гарнизон Брестской крепости.

В легендарной цитадели над Бугом сегодня ровно в 2 часа ночи началась акция «Дорога в прошлое». С исторической точностью до минуты её организаторы смогли воссоздать события последних часов мирной жизни. Здесь звучали песни и музыка 40-х, показывали черно-белое кино, танцевали. А в 4 часа утра залпы орудий возвестили о начале той трагической ночи 22 июня 1941-го. Воссоздать живую картину того времени помогли участники исторических клубов Беларуси, России и Эстонии.

Более 5-ти тысяч брестчан и гостей города почтили минутой молчания память погибших защитников крепости. На воду Муховца спустили венки со свечами. Затем в легендарной цитадели прошел митинг-реквием. Ветераны и делегации из стран бывшего Советского союза возложили венки и цветы к Вечному огню и стенам некрополя.



В память о погибших во всех регионах страны на рассвете прошли траурные митинги. Так, в Минске на площади Победы в три часа началась «Вахта памяти». У монумента павшим в годы Великой Отечественной собрались офицеры и курсанты погранвойск, руководство города, ветераны и молодежь. Они возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания память павших героев. В час, когда 70 лет назад объявили о начале войны, именно пограничники первыми приняли на себя удар фашистских оккупантов.

На Буйничском поле могилевчане ровно в 4 утра спустили на воду траурные венки. 23-и дня самоотверженно держали оборону защитники Днепровского рубежа. Их подвиг легендарной страницей вошел в историю Великой Отечественной. Сегодня к мемориалу возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания. А в полдень во всех городах и районах области под колокольный звон на одну минуту остановится городской и общественный транспорт.

В Гомеле возле братской могилы советских воинов и подпольщиков у Вечного огня пройдет митинг-реквием. Ветераны и молодежь, представители власти и общественных организаций почтят память погибших в годы войны и возложат цветы. Памятные мероприятия пройдут и во всех районах Гомельской области.

Вспоминать о жертвах Великой Отечественной белорусы будут в течение всего дня. В храмах страны не утихнет колокольный звон, а минуты молчания напомнят следующим поколениям о погибших в годы войны.

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