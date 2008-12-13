В Могилеве объявлен конкурс среди экономных потребителей электроэнергии

10 человек смогут стать счастливыми обладателями денежных призов, только благодаря своей бережливости.

В рассчетно-кассовые центры могилевских энергетиков теперь приходят не только с квитанциями, но и с заявками. Заработать миллион, экономя свет, уже захотели более 120 человек. Тем более, что условия конкурса просты.

Сейчас конкурсанты скупают энергосберегающие лампочки. Они тоже помогут победить. В итоге же выиграет весь Могилев. Ведь задача по энергосбережению перед городом стоит серьезная. 30 тысяч тонн условного топлива – это на 16% меньше, чем в уходящем году. Свой вклад внесут в общее дело и горожане. За что и будут вознаграждены.