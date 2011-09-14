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В Могилеве назвали победителей международного фестиваля анимационных фильмов «Анимаёвка»

14 сентября 2011 17:31
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Гран-при фестиваля получил фильм «Кинематограф» польского режиссера.

Лучшим фильмом для детей признан латвийский мультфильм «Живая вода». А вот приз зрительских симпатий отдали белорусскому режиссеру Владимиру Петкевичу за фильм «Курочка Ряба», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В программе были заявлены более сотни работы из 20 стран мира. Впервые в этом году участвует Канада. Беларусь представила 11 картин, из которых 9 сделаны на «Беларусьфильме», и еще две – от независимых студий.

# общество # Культура

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