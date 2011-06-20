В Могилеве экстремалов учат бегать по воде

Возможность пробежаться по Печерскому озеру появилась у могилевчан около двух недель назад. Индивидуальные предприниматели увидели необычное развлечение, когда отдыхали на юге, и решили привезти огромные надувные шары в Могилёв.

Александр, один из владельцев аттракциона

Для Европы зорбинг уже давно не диковинка. А вот в Могилёве это развлечение появилось впервые. Хочу сразу отметить, что оно полностью безопасно. Кислорода внутри хватает на полчаса, а падать совсем не больно! Если уж очень страшно, человек, находящийся внутри, может надеть на себя спасательный жилет. Единственное, что потребуется от „экстремала“ — немного энергии и чувство равновесия.

Мы «запускаем» шар на 5-7 минут. Этого вполне достаточно. Многим хватает и трёх минут, потом начинают проситься обратно — на берег. Но это касается в основном взрослых, особенно девушек. Им почему-то тяжело встать на ноги и попробовать пробежаться. Парни всегда настойчивы и упорны. Вот с малышнёй — вообще никаких проблем, даже объяснять не нужно, что и как делать. Их только спустишь на воду, они сразу начинают ногами перебирать — только успевай верёвку разматывать.

Механизм развлечения прост. Через специальное отверстие человек заползает внутрь сдутого шара. Через это же отверстие специальным насосом туда закачивается воздух, обогащённый кислородом. Далее отверстие быстро застёгивается на молнию, заклеивается — и вперёд, в плаванье! Зорбинг полностью герметичен, поэтому внутрь не попадет ни капли воды. Человек может бегать, ползать, просто качаться по воде. Но не более получаса — иначе не хватит кислорода, сообщает mycity.by.