В Могилеве большому теннису учатся при минусовых температурах

Юные спортсмены игру с ракеткой осваивают в экстремальных условиях. Температура на градуснике в крытых кортах, где проходят тренировки , не поднимается выше четырех градусов тепла, хотя по санитарным нормам должна быть +15.

Выбирая спортивную секцию для своей дочери Василий Якимович и предположить не мог, что путь к жарким аплодисментам большого спорта его чаду придётся начинать с холодных кортов. Вместо красивой теннисной формы на тренировку 7-летней Лере приходится брать тёплые колготки и свитер. Иначе нельзя. Когда в спортзале температура ненамного выше, чем на улице, шорты с майкой вряд ли согреют.

Ирина Овсиевич, старший тренер по теннису:

Ребята тренируются в свитерах и байках. И тренеры настаивают, чтобы дети брали с собой горячий чай.

Желающих учится большому теннису в области хоть отбавляй. А эти крытые корты пока единственное место для тренировок. График занятий расписан по минутам — с утра и до вечера. Правда, леденящие тело игры выдерживают не все.

Александр Прибыш, тренер по теннису:

Очень много детей болеет. Чуть вспотели, посидели, переохладились и все — температура на следующий день.

В начале съёмок нашего сюжета температура внутри купола была только +5, а уже через полчаса она упала до 0. Однако для местных теннисистов это далеко не критическая отметка. Здесь играли и при -8.

По мнению санэпедимиологов, этот минус может стать преградой на пути юных могилевчан к высоким пьедесталам. Если на кортах нет пятнадцати градусов тепла, занятия должны прекратить.

Андрей Ильинич, заведующий отделением Могилёвского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Нужно исправлять ситуацию. В данном случае,за температурный режим несёт ответственность администрация корта. Нужно выносить предписание и добиваться температуры.

Директор корта уверяет, что обогреть сооружение как надо — невозможно. Конструкция изначально была рассчитана только на эксплуатацию в тёплых странах, но не на наши холодные. А от нынешних морозов она и вовсе трещит по швам Выход один — полная реконструкция.

Федор Михеенко, заместитель председателя Могилевского горисполкома:

Буквально 10 дней назад мы были на этом объекте и думали, как его привести в порядок. На этот год мы наметили подготовку документации по объекту, а в следующем году приложим все силы, чтобы этот объект реконструировать.

Пока местные власти размышляют о будущем корта, директор сооружения ежедневно с тревогой следит за прогнозами синоптиков. Ждет потепления. Через неделю на этих кортах запланирован международный турнир — как бы иностранцев не заморозить.

Николай Толкачев, директор теннисного корта:

У нас около 120 участников, из них 80 из ближнего и дальнего зарубежья.

Парадокс, но даже при таких условиях тренировки, юные могилевские теннисисты — в десятке лучших игроков Беларуси. Возможно, местных последователей Максима Мирного и Виктории Азаренко трудности только закаляют.