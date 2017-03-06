В моей картине он убирает: необычный календарь из детских рисунков сделали в Пуховичском районе

Новости Беларуси. В Пуховичском районе подвели итоги специального конкурса среди школьников. Детей призвали через рисунки донести тему бережного отношения к природе, борьбу со стихийными свалками и необходимости отдельного сбора мусора.

Из трех десятков детских работ взрослые выбрали 12, а потом сделали специальный календарь.

На первой странице – работа Елизара Адашкевича. Он нарисовал осьминога, который быстро может справиться с уборкой мусора и его сортировкой.

Елизар Адашкевич, ученик 3 класса Марьиногорского детского сада – средней школы:

В моей картине он убирает, растасовывает мусор в разные баки. Если бы осьминогов таких было бы много, каждая улица в городе была бы чистой.

Уже второй год подряд в Пуховичском районе при поддержке Евросоюза действует пилотный проект по надлежащему обращению с мусором.

И если приучить взрослых к отдельному сбору отходов трудно, то дети идею поддерживают полностью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Алена Мейсик, учитель изобразительного искусства Марьиногорского детского сада – средней школы:

Это поколение, которое мы должны воспитывать, в том числе и таким образом, через творчество. Детям эта очень интересна, потому что они через свои рисунки могут рассказать своим сверстникам, родителям о правильном обращении с отходами.

Юлия Сильчинская, координатор проекта:

Иногда дети предлагают такие идеи, что взрослым можно у них поучиться. Поэтому у нас получается такое совместное творчество. Сами заинтересованы в чистоте нашего города, в том, чтобы не только наш город был чистым, но и наша страна, и вся планета.