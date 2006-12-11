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В моду у мошенников входит промысел на ремонтных работах

11 декабря 2006 17:43
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В Могилёвской области получает распространение новый вид преступной деятельности. Объявление в газете или на подъезде: изготовление мебели или косметический ремонт квартир. А после знакомства с заказчиком - требование предоплаты.

В большинстве случаев преступник и жертва больше никогда не встречаются. В Могилеве, между тем, задержан очередной мошенник - "гастролёр" из Витебска. С "липовым" свидетельством о государственной регистрации он успел обмануть около 15 могилевчан. Предлагал услуги по установке оконных блоков и балконных рам. Был настолько  убедителен, что не вызывал у потерпевших даже тени подозрения.
В настоящее время возбуждены уголовные дела по шести фактам мошенничества. Подобные случаи следователи отрабатывают в Витебске и Минске. Всего же за последние полгода в Могилёве за аналогичные преступления задержаны около десяти мошенников.

# общество

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