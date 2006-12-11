В моду у мошенников входит промысел на ремонтных работах

В Могилёвской области получает распространение новый вид преступной деятельности. Объявление в газете или на подъезде: изготовление мебели или косметический ремонт квартир. А после знакомства с заказчиком - требование предоплаты.

В большинстве случаев преступник и жертва больше никогда не встречаются. В Могилеве, между тем, задержан очередной мошенник - "гастролёр" из Витебска. С "липовым" свидетельством о государственной регистрации он успел обмануть около 15 могилевчан. Предлагал услуги по установке оконных блоков и балконных рам. Был настолько убедителен, что не вызывал у потерпевших даже тени подозрения.

В настоящее время возбуждены уголовные дела по шести фактам мошенничества. Подобные случаи следователи отрабатывают в Витебске и Минске. Всего же за последние полгода в Могилёве за аналогичные преступления задержаны около десяти мошенников.