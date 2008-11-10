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В мире вспоминают одно из самых трагических событий в истории еврейского народа

10 ноября 2008 11:43
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70 лет назад в Германии прошли массовые погромы, впоследствии названные "хрустальной ночью". Тогда погибли более 90 человек, сотни получили ранения, три с половиной тысячи оказались в тюрьмах и лагерях. Историки считают, что именно эта ночь стала началом холокоста — массового уничтожения евреев в Европе. В преддверии печальной даты в крупнейших синагогах Израиля и Старого Света прошли поминальные службы. Годовщине "хрустальной ночи" посвятил свою воскресную проповедь Папа Римский Бенедикт 16-ый.
# общество

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