В мире отмечают день профилактики нарушения зрения

Элементарные правила знакомы всем - не читать лежа и в транспорте. Но специалисты рассматривают этот вопрос с другой точки зрения. Ведь лечить гораздо труднее, чем предотвратить.

Сейчас в школе информатику начинают изучать с 6 класса. А математику и обучающие программы на компьютере осваивают уже первоклашки. Сидя прямо перед компьютером - это очень важно для зрения, и только за мониторами с жидкокристаллическими экранами. Они пока самые безопасные для глаз.

То, что современные дети слишком хорошо разбираются в компьютерах - и хорошо и плохо. Учителя признаются, что не всегда могут без подготовки ответить на вопросы так называемых начинающих пользователей.

Всему чему надо - они обязательно научатся сами, единственное, что преподавателям необходимо привить детям - это хорошую привычку тренировать глаза. Сегодня гимнастику для глаз в школах дети ждут как мультфильма по телевизору с полюбившимися героями, с которыми за компанию можно помигать и посмеяться.



Врачи и педагоги ратуют за то, чтобы родители не доверяли собственной интуиции и не дожидаясь жалоб ребенка, чаще водили их к офтальмологам. Ранняя диагностика позволяет не только выявить заболевание, но и предотвратить возможные отклонения в развитии - ведь резкое снижение остроты зрения ограничивает процесс познания окружающего мира, негативно влияет на формирование речи, память и воображение.

И еще, хорошее зрение - это занятия спортом и правильное питание. В этом отношении взрослым стоило бы поучиться у детей. Ведь начать следить за своим зрением никогда не поздно.

