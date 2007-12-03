В мире отмечают День людей с ограниченными возможностями

Ежегодно ООН, пытаясь заострить внимание мирового сообщества на проблемах инвалидов, объявляет тему очередного года.

Тема 2008-го - "Достойная работа для инвалидов". Генеральная Ассамблея ООН приняла в начале текущего года "Конвенцию о правах инвалидов", которая наиболее полно освещает вопросы трудоустройства и занятости инвалидов.



В Беларуси проживает более полумиллиона людей с ограниченными возможностями, 28 тысяч из них - дети. Они нуждаются не только в сочувствии, но в первую очередь - в обеспечении их прав на достойную жизнь, труд и отдых.

В республике развивается сеть реабилитационных учреждений, расширяется спектр услуг по оздоровлению людей с ограниченными психофизическими возможностями. Внедряются новые инновационные формы социальной работы с инвалидами.

Одно из важнейших направлений государственной социальной политики - трудоустройство таких людей, а также их пенсионное обеспечение. В Беларуси в этом году размеры трудовых пенсий по инвалидности в среднем увеличены на 17,5%. На предприятиях создаются специализированные рабочие места, установлена бронь для трудоустройства людей, имеющих рабочую группу инвалидности.

