В мире отмечают День детей

Конвенции о правах ребенка исполнилось 20 лет. Это единственный международный документ, ратифицированный практически всеми странами мира.

К нему не присоединились лишь США и Сомали. Конвенция призывает обеспечить права детей на образование, достойный уровень жизни, защиту от всех форм насилия и дискриминации.

По данным ЮНИСЕФ, на планете около 150 миллионов беспризорных детей. Острой проблемой остается насилие. К примеру, в России в 2008 году было официально зафиксировано 126 тысяч таких преступлений. Детская смертность в стране до сих пор в 4 раза выше, чем в Западной Европе.

В Беларуси действует новая система защиты прав детей, к слову, единственная среди стран СНГ. За три года банк данных о детях из неблагополучных семей сократился почти вдвое. 1400 маленьких граждан снова стали жить в родных семьях. А это значит, что в стране опустели 28 детских домов.