В мире не найдется более безопасной страны, так что вы среди счастливчиков: глава сената парламента Пакистана о Беларуси

За пять дней можно и общее впечатление о Беларуси составить, и важные деловые переговоры провести – утверждает важная чета из Пакистана. Глава пакистанского сената с супругой побывали на неделе в Минске и поделились впечатлениями с нашим корреспондентом Аленой Сыровой.

Из далекого и теплого Пакистана глава сената парламента этой исламской республики в Беларусь прилетел впервые. И сразу на 4 дня. Вместе с Мианом Раза Раббани и супруга Таманна. Её график по насыщенности не уступает расписанию сенатора.

В то время как господин Раббани изучает Беларусь политическую и промышленную, встречается с Президентом, ведет переговоры с министрами и заключает контракты, Таманна ответственна за эстетическую и культурную часть знакомства с нашей страной. Искусствовед по образованию, она внимательно вглядывается в музейные экспонаты.

После экскурсии самое время применить теорию на практике, однако в запланированную пешую прогулку погода вносит свои коррективы

Таманна Раббани, супруга председателя сената парламента Исламской Республики Пакистан:

Это снег?

Алёна Сырова, корреспондент:

Да, снег пошёл. А у вас в Пакистане он часто выпадает?

Таманна Раббани:

Нет, это редкость. Разве что в горах бывает. Но это очень красивое явление. Здорово, что мы его ощущаем.

Минск и его жителей Таманна изучает из окна автомобиля. Супруга сенатора увлекается кройкой и шитьем, потому не удивительно, что успевает разглядеть не только красоты столицы, но и внешний вид белорусок. Обновить гардероб и утеплиться отправляется на одну из фабрик.

Таманна Раббани:

Сколько красивых вещей. Я под впечатлением. Очень красивые вещи. Я приобрела себе пальто.

Позже госпожа Раббани признается, что еще до приезда в нашу страну была наслышана о белорусском текстиле, шоколаде и косметике. Увесистую корзину натуральных кремов и эмульсий Таманна увезет с собой в Пакистан.

Таманна Раббани:

Ваши предприятия очень меня впечатлили. И продукция, и производство – всё на высшем уровне. Нас везде так тепло принимают.

Таманна успела распробовать Беларусь и на вкус. И покорили ее наши сладости.

Таманна Раббани:

Очень понравилась белорусская кухня. Отдельная тема – шоколад. Я его очень люблю.

А вот сам Миан Раза Раббани лично для себя не нашел времени, чтобы просто пройтись по улочкам Минска после насыщенного делового дня. На общение с нашей программой глава сената Пакистана едва ли смог выделить 15 минут.

Миан Раза Раббани, председатель сената парламента Исламской Республики Пакистан:

К сожалению, я не успел погулять по городу. С момента прилёта мой график очень плотный. Я едва ли нахожу минутку, чтобы покурить.

Алёна Сырова:

Во время общения с журналистами наш президент порекомендовал всем туристам к посещению Беловежскую пущу. Туда вы точно не добрались, но природу нашу наверняка успели оценить, хотя бы по дороге в Жодино на производство БелАЗов?

Миан Раза Раббани:

Беларусь всем известна как легкие Европы. Ваши болота и леса. Много красивой природы и много красивых людей. Я бы хотел вернуться в Беларусь в марте и апреле, когда будет много цветов вокруг. Просто озера, которые у вас в изобилии, сейчас покрыты льдом. У вас много полей и равнин, которые тоже сейчас под снегом. Мне кажется, весной в сочетании с реками и озерами будут просто восхитительные пейзажи. И Минск, несомненно, большой город. Снег его не портит. Но мне кажется, что в теплое время года улицы и проспекты будут еще краше.

Алёна Сырова:

А кухню белорусскую успели попробовать?

Миан Раза Раббани:

Очень вкусно, но не так пряно, как у нас. Часто бывает, что еда без специй кажется безвкусной, у вас совершенно иначе – столько оттенков. Мы шутили с членами делегации, что ради такой вкусной еды будем неоднократно возвращаться, чтобы еще раз насладиться вкусом.

Алёна Сырова:

Вашу супругу, по ее словам, в Беларуси удивил снегопад, холодная погода, но теплые сердца людей. А что оказалось сюрпризом для вас?

Миан Раза Раббани:

Я не удивился теплой атмосфере. Я знал, что у вас очень добрые люди. Я это понял, еще во время визита вашего Президента. Так что сейчас мне даже жарко.

Алёна Сырова:

А насколько вообще уместно было бы сравнить Беларусь и Пакистан? И по каким аспектам?

Миан Раза Раббани:

Мы одинаково ценим свою историю. И так же, как и вы, стремимся сохранить мир, хотим быть счастливой и развивающейся страной.

Алёна Сырова:

Александр Лукашенко говорил о такой белорусской мечте: спокойная и комфортная жизнь для белорусов, и возможность встречать гостей так, чтобы они чувствовали себя здесь как дома? Вы себя как у нас ощущаете?

Миан Раза Раббани:

У меня удивительное ощущение того, что я дома. Минск очень безопасный. В мире не найдется более безопасной страны, так что вы среди счастливчиков. Я здесь чувствую себя как дома. Ваши люди встретили нас так тепло и гостеприимно. Я бы хотел вернуться в Беларусь как можно скорее.