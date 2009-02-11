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В мире ликвидируют последствия непогоды

11 февраля 2009 08:50
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В Европу циклоны принесли ливни и снегопады. В некоторых районах Великобритании начались наводнения. Под водой – автомагистрали и железные дороги. В центральной Англии без электричества – сотни домов. В Германии затоплены пригороды Франкфурта. А северные районы страны завалило снегом. Мощный торнадо пронесся над американским штатом Оклахома. Вихрь повредил линии электропередачи и разрушил несколько зданий. В ближайшие дни в этом районе ожидаются новые смерчи. На Транскавказскую магистраль сошло сразу несколько снежных лавин. Движение по автотрассе прекращено. Из-за плохих погодных условий техника пока не может приступить к расчистке.
# общество

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