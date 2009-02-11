В мире ликвидируют последствия непогоды

В Европу циклоны принесли ливни и снегопады. В некоторых районах Великобритании начались наводнения. Под водой – автомагистрали и железные дороги. В центральной Англии без электричества – сотни домов. В Германии затоплены пригороды Франкфурта. А северные районы страны завалило снегом. Мощный торнадо пронесся над американским штатом Оклахома. Вихрь повредил линии электропередачи и разрушил несколько зданий. В ближайшие дни в этом районе ожидаются новые смерчи. На Транскавказскую магистраль сошло сразу несколько снежных лавин. Движение по автотрассе прекращено. Из-за плохих погодных условий техника пока не может приступить к расчистке.