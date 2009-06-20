В мире более 40 млн. беженцев

Сегодня — Всемирный день беженцев.Только за последний год их число увеличилось на 9 млн. Они нуждаются в жилье, питании, медобслуживании и чистой воде. Не остается в стороне от проблем этих людей и Беларусь. В нашей стране проживают более восьмисот беженцев из 13-ти государств, большинство — из Афганистана. Нашли вторую родину на белорусской земле также переселенцы из Эфиопии, Грузии, Азербайджана, Армении и других стран. Все они получают со стороны государства правовую и материальную помощь. — Республика Беларусь – это самая благоприятная республика для жизни беженцев. Об этом знают все. И я, как руководитель общины, защищая законные интересы республики во всех Международных семинарах говорю, что Республика Беларусь – это республика для всех, где государство существует для народа, ради народа, а беженцы – это часть этого народа, — говорит Хайдар Джоя, председатель Международного общественного объединения «Афганская община, землячество и беженцы».