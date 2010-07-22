В минском зоопарке в семействе ошейниковых пекари случилось пополнение

Два малыша, предположительно самочки, как и мама, чувствуют себя, несмотря на жару, превосходно.

Работники зоопарка надеются, что долгожданная прохлада не за горами – в жару животные предпочитают не показываться на глаза посетителям.

Медведи Тристан и Изольда коротают время в тени. Но и на этот случай здесь есть специальные прохладительные меры.

Наталья Лебедева, заместитель директора зоопарка:

Мы нашли выход: приспособили насос, там рядом находится озеро — качаем воду из озера, и она подается прямо в вольер. По желанию они могут принять либо ванну, либо постоять под душем.