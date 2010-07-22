Прямой эфир

В минском зоопарке в семействе ошейниковых пекари случилось пополнение

22 июля 2010 11:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Два малыша, предположительно самочки, как и мама, чувствуют себя, несмотря на жару, превосходно.

Работники зоопарка надеются, что долгожданная прохлада не за горами – в жару животные предпочитают не показываться на глаза посетителям.

Медведи Тристан и Изольда коротают время в тени. Но и на этот случай здесь есть специальные прохладительные меры.

Наталья Лебедева, заместитель директора зоопарка:
Мы нашли выход: приспособили насос, там рядом находится озеро — качаем воду из озера, и она подается прямо в вольер. По желанию они могут принять либо ванну, либо постоять под душем.

# общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
20 волшебных персонажей поселились в Московском районе Минска
22 июля 2010 10:41

20 волшебных персонажей поселились в Московском районе Минска

22 июля 2010 08:02

Сегодня исполняется 115 лет со дня рождения нашего знаменитого земляка, Героя Соцтруда Павла Сухого

22 июля 2010 06:31

Нехватка воды может серьезно сказаться на судоходности белорусских рек