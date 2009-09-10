В Минском зоопарке родился зубренок

Хороший подарок преподнесла к Дню города зубриха Барышня, живущая в Минском зоопарке. Она стала матерью милого пудового сыночка.

У зубренка хороший аппетит, он прекрасно себя чувствует, вместе с мамой уже гуляет по вольеру.

В ближайшее время будет объявлен конкурс на лучшую кличку для новорожденного. Каждый житель Беларуси сможет отправить на электронный адрес зоопарка или по почте свой вариант. Все поступившие предложения будут занесены в листок регистрации. Спустя месяц-полтора одному из посетителей зоопарка выпадет честь вынуть из ящика билет с тем самым единственным вариантом. Согласно Международной племенной книге по зубрам, клички всех зарегистрированных в Беларуси зубров начинаются на букву «Б», поэтому имя зубренка должно начинаться на эту букву.

Маму новорожденного - Барышню, привезли в зоопарк в декабре 2005 года, а папу - Барона, в июле 2003 года. У пары уже есть двое малышей. Они появились на свет в августе 2007 года и в июле 2008, сообщает агентство «Минск-Новости».