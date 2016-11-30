В Минском зоопарке поселились белые лев и львица: в Беларусь животных доставили из Армении

Новости Беларуси. В преддверии календарной зимы в Минском зоопарке появились белоснежные новоселы. Лев и львица приехали из Армении. Благородные звери будут жить отдельно от своих сородичей, которых здесь уже считают старожилами.

Хищные блондины по человеческим меркам еще подростки. Это самка и самец. Зимние условия новых постояльцев зоопарка не смутили. Экзоты почти все время проводят на улице и с удовольствием позируют для восхищенных посетителей, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Тем временем, уже давно любимый всеми медведь Тристан решил воспользоваться отсутствием внимания сотрудников зоопарка и наконец-то впал в зимнюю спячку.

Напомним, косолапый известен нарушениями своего природного графика, который в этот раз сработал как часы. Правда, спит Тристан чутко, то и дело просыпается для того, чтобы подкрепиться.