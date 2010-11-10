В минском зоопарке поселилась пара верблюдов из Астраханской области

Зима в минский зоопарк пришла раньше времени. Здесь появился Снежок. Так назвали двугорбого верблюда за его необычный окрас.

Новосел прибыл из Астраханской области не один, а с самкой. Клички у нее пока нет. Эти верблюды совсем малыши, им чуть больше полугода. После карантина парочку подселят на воспитание к взрослой верблюдице, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Ольга Колмакова, методист просветительского отдела минского зоопарка:

Верблюды очень хорошо адаптировались после дороги. Хорошо кушают, это хороший признак, надеемся, что им понравится у нас.