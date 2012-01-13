В Минском зоопарке медведя Тристана мучает бессонница

Из-за постоянно меняющейся погоды у косолапого сбилось время. Хотя в прошлом году он залег в спячку уже в середине декабря.



Наконец, на боковую пошла барсучиха Фифа. Однако и ее сон не очень крепкий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Ольга Колмакова, начальник просветительского отдела Минского зоопарка:

Ей два раза в неделю приносят еду. Но, при этом, она не выходит в клетку, а хитро забирает еду себе в домик, кушает и спит.



Другие животные на погоду не жалуются и не отменяют прогулки на свежем воздухе.