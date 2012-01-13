Прямой эфир

В Минском зоопарке медведя Тристана мучает бессонница

13 января 2012 17:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Из-за постоянно меняющейся погоды у косолапого сбилось время. Хотя в прошлом году он залег в спячку уже в середине декабря.

Наконец, на боковую пошла барсучиха Фифа. Однако и ее сон не очень крепкий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ольга Колмакова, начальник просветительского отдела Минского зоопарка:
Ей два раза в неделю приносят еду. Но, при этом, она не выходит в клетку, а хитро забирает еду себе в домик, кушает и спит.

Другие животные на погоду не жалуются и не отменяют прогулки на свежем воздухе.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
Циклон «Эльфрида» в Беларуси: более 300 аварий за сутки, двое погибших и работа коммунальщиков в экстренном режиме
13 января 2012 17:05

Циклон «Эльфрида» в Беларуси: более 300 аварий за сутки, двое погибших и работа коммунальщиков в экстренном режиме

13 января 2012 16:44

Житель Лиды собрал единственную в Беларуси коллекцию чернильниц, использовавшихся на территории Принеманья, и написал о них книгу

13 января 2012 16:32

Новая мини-ТЭЦ в Светлогорском районе: одновременная выработка электроэнергии и тепла и экономия газа и электричества